Polsole/Shutterstock

La propagation de la COVID-19 a entraîné partout une hausse du nombre d’appels à des centres antipoison. Une enquête des Centres de contrôle et de prévention de la maladie américains a confirmé qu’il ne s’agissait pas d’une coïncidence. Dans une tentative malheureuse de se protéger, peut-être sous l’influence de diverses déclarations du président américain, près de quatre personnes sur dix ont avoué avoir utilisé des produits de nettoyage, eau de Javel ou désinfectants, sur des produits frais, en brumisateur sur le corps ou pour se laver les mains, entre autres. L’ingestion de ces produits chimiques peut vous empoisonner. Les autorités suggèrent de rincer les produits frais à l’eau, et de se laver les mains et le corps au savon, dont on sait qu’il tue le virus de la COVID-19.

