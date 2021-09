Le tour de taille, un bon indicateur de la santé cardiaque

NARUFOTO/SHUTTERSTOCK

Depuis les années 1970, l’indice de masse corporelle (IMC) est employé pour évaluer les risques cardiaques liés à l’excès de graisse corporelle, mais cette mesure a des limites. Début 2020, un groupe de spécialistes internationaux a recommandé aux médecins de mesurer aussi le tour de taille. Une personne athlétique et musclée peut en effet avoir un IMC élevé et un cœur en bonne santé. À l’inverse, beaucoup de personnes perdent de la masse musculaire en vieillissant, ce qui fait baisser leur IMC alors que leur taux de graisse corporelle reste élevé. L’IMC est donc utile, mais le profil de risque devient plus clair si on mesure aussi le tour de taille. Par bonheur, il a tendance à fondre quand on fait de l’exercice et qu’on mange sainement, même si le poids, lui, ne diminue pas.

