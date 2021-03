Le pour et le contre des inhibiteurs de la pompe à protons (IPP)

ISTOCK/PIXEL PRODUCTIONS

Les inhibiteurs de la pompe à protons (IPP) sont très utilisés contre le reflux gastrique, l’ulcère gastroduodénal et l’indigestion, mais des chercheurs ont constaté qu’ils aggravent le risque de maladie rénale, d’infection intestinale, de cancer de l’estomac et, selon un constat récent, de diabète si on en prend longtemps. Si vous devez en prendre plus de deux ans, demandez à votre médecin de vérifier régulièrement votre glycémie.

