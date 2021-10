Épuisement professionnel: travaillez-vous trop?

Mangostar/Shutterstock

Entre 2016 et le début de 2021, la part des salariés canadiens travaillant à distance est passée de 4 à 32%. La frontière entre vie professionnelle et vie privée étant ainsi devenue floue, le surmenage guette les télétravailleurs.

L’Organisation mondiale de la santé rappelle que travailler plus de 55 heures par semaine (plutôt que de rester dans une limite de 35 à 40 heures) est associé à une augmentation de 35% du risque d’AVC et de 17% du risque de mourir d’un problème cardiaque dû au rétrécissement ou au blocage des artères – parfois des décennies plus tard. En plus d’un stress accru, travailler de longues heures compromet un mode de vie sain fait de sommeil suffisant, de beaucoup d’exercice et d’une alimentation équilibrée.

