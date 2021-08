De petits efforts qui rapportent

M-IMAGEPHOTOGRAPHY/GETTY IMAGES

Les autorités sanitaires avaient coutume de conseiller au moins 10 minutes d’exercice pour que ça en vaille la peine, mais il est désormais établi que tout effort est bon. Les directives de l’OMS sur l’activité physique et la sédentarité ne recommandent donc plus de durée d’exercice minimale. Et les spécialistes appellent désormais exercice snacks («en-cas d’exercice») les efforts intenses, mais brefs auxquels on se livre avant de revenir à ce qu’on faisait: quelques pompes, 60 secondes de vélo d’appartement, monter en courant une volée d’escalier. L’idéal, c’est toujours de prendre un «repas» (exercice long) complet, mais ces «en-cas» en forment une version allégée qui s’insère mieux dans un horaire chargé.

Popular Videos ⓘ