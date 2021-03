Comment éliminer l’arsenic dans le riz

Suivez ces conseils de cuisson pour éliminer l'arsenic dans le riz et éviter ainsi un éventuel risque d'empoisonnement.

Sayan Puangkham/Shutterstock

La terre et l’eau recèlent naturellement de l’arsenic, et le riz a la malheureuse propriété d’absorber ce poison. Pas assez pour affecter la plupart des adultes, mais suffisamment pour intoxiquer un jeune enfant. Aucun cas d’empoisonnement au riz n’a été recensé, mais pour aider les familles qui en consomment et voudraient se prémunir, des scientifiques britanniques ont établi la meilleure façon de préparer du riz pour des enfants: faire bouillir l’eau, y verser le riz, le laisser cuire cinq minutes, l’égoutter; faire bouillir une quantité d’eau inférieure de moitié à la première et y terminer la cuisson du riz. On élimine ainsi plus de la moitié de l’arsenic, et on conserve une bonne partie des vitamines et minéraux.