Même si on peut obtenir tous les nutriments nécessaires sans manger de viande ou de laitage, une étude britannique a constaté que les végétariens – et surtout les végétaliens – risquaient bien plus de se fracturer le bassin. Veillez à inclure régulièrement dans vos menus des protéines et du calcium, deux nutriments essentiels à la santé des os et présents dans certains végétaux comme les haricots, les lentilles, le brocoli et le chou.

