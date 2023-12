13 questions cruciales à poser à votre médecin avant de prendre des analgésiques

Andrei_R/Shutterstock Me traitez-vous pour une douleur aiguë ou chronique? La douleur aiguë est soudaine et il est probable qu’elle se dissipera doucement lorsque vous commencerez le traitement. La douleur chronique, de son côté, vous tourmente sans doute déjà depuis un bon moment. Il est donc très important ici de savoir à quoi s’attendre en termes de douleur et de traitement. «Les approches pour la douleur aiguë et la douleur chronique sont très différentes et certaines de ces approches peuvent très bien fonctionner pour l’une et pas pour l’autre», constate le Dr Crothers. Vérifiez si votre douleur est accompagnée de l’un de ces 42 symptômes de maladies graves.

Oksana-Mizina/Shutterstock Avez-vous pris en considération tous mes autres médicaments et tous mes autres problèmes de santé ? Certaines combinaisons de médicaments peuvent vous faire plus de mal que de bien. Une étude publiée en 2017 dans le Scandinavian Journal of Pain démontre que l’effet de certains médicaments peut être plus fort ou plus faible en présence d’autres remèdes, ce qui fait que la dose prescrite peut avoir beaucoup trop d’effet, ou pas assez. «Les analgésiques opioïdes en particulier peuvent provoquer des problèmes s’ils sont pris avec un autre médicament qui est assimilé par la même région du foie, avertit le Dr Allen. Les deux substances pourraient finir par ne pas recevoir la bonne quantité d’enzymes qu’utilise le corps pour les transformer, ce qui pourrait se traduire par une performance très inégale de ces deux médicaments et par une accumulation de ces substances dans l’organisme.» Prenez également en compte ces 13 suppléments ou combinaisons de médicaments à ne jamais mélanger.