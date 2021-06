Zona: les aliments à privilégier pour mieux prévenir le zona

Shutterstock/Olga Pink

Zona : les aliments à privilégier pour mieux vous prémunir

Le zona, ou herpes zoster, est la réactivation du virus zoster ou varicelle-zona qui cause la varicelle. Après une varicelle, la majorité des virus sont détruits, mais quelques-uns persistent à l’état latent dans les nerfs sensitifs pendant des années. La réactivation du virus se produit souvent lors de la diminution des défenses immunitaires, situation qui accompagne la vieillesse, la fatigue et le stress.

Certains aliments peuvent nous aider à prévenir l’apparition du zona, notamment:

Les huiles (surtout huile d’olive );

); Fruits secs oléagineux;

oléagineux; Germe de blé pour la vitamine E;

Fruits et légumes frais pour les antioxydants et les bioflavonoïdes

Les nutriments bénéfiques pour prévenir le zona

La vitamine E, antioxydant que l’on trouve dans les noix et amandes, le germe de blé et les huiles végétales, de même que les bioflavonoïdes, présents dans les fruits et les légumes riches en vitamine C, peuvent aider à prévenir l’inflammation associée à la névralgie postherpétique.

La vitamine C renforce pour sa part le système immunitaire, tout comme le zinc (fruits de mer, viande, volaille, lait, yaourt, haricots, fruits secs oléagineux, céréales complètes).

Si certains aliments peuvent aider à renforcer votre système immunitaire, le ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec rappelle sur son site Web que la vaccination demeure le meilleur moyen de se protéger du zona et dont plusieurs peuvent bénéficier.

Vous pouvez également consulter le Guide canadien d’immunisation afin d’en connaître davantage sur le sujet.

Vous aimerez aussi:

Les meilleures habitudes pour une belle peau, selon une dermatologue

Un remède naturel pour soigner les irritations de la peau : l’hamamélis

La cure détox saisonnière et ses bienfaits sur la santé