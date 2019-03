10 signes que votre ado consomme de la drogue

4 / 12

Votre enfant devient irritable et cesse de vous parler

Bien sûr, la sensibilité à fleur de peau et les longs silences sont communs chez les adolescents, mais si votre enfant cesse complètement de vous parler, vous devriez peut-être vous inquiéter. Si votre ado devient grognon et refuse de communiquer, la meilleure approche consiste à lui offrir une présence constante et sereine qui, sans l’étouffer, laissera une porte ouverte à la communication. Que la drogue soit en cause ou non, on ne peut tolérer aucune forme d’agression, verbale ou physique – mais en même temps, on ne veut pas non plus couper tout dialogue. Vous pourriez dire quelque chose comme: «Je sais que tu ne veux pas me parler en ce moment, mais sache que je suis toujours là pour toi et que je peux t’obtenir toute l’aide dont tu as besoin.»

