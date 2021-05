Vous prenez votre tension? Faites les deux bras!

Bacho/Shutterstock

La meilleure façon de mesurer la pression artérielle, c’est de la prendre aux deux bras. Dans les faits, ça arrive au mieux une fois sur deux, même si c’est un médecin qui fait la lecture. Or, c’est important de vérifier les deux bras.

Quand les artères durcissent et raidissent, l’un des côtés est en général plus affecté que l’autre, et la mesure de la tension peut le détecter. Un petit écart ne doit pas vous inquiéter, mais une différence de 10 mmHg entre les valeurs systoliques pourrait présager des troubles cardiaques.

La prochaine fois que vous voyez un médecin, s’il prend votre tension d’un seul côté, demandez-lui de faire l’autre aussi.