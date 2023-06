6 habitudes qui agacent votre thérapeute

Dans les faits, vous pourriez être en train d’adopter certaines habitudes qui, selon les thérapeutes, pourraient ralentir vos progrès et vous garder plus longtemps en thérapie.

De nos jours, la plupart des gens sont conscients que leur santé et leur bien-être personnel ne se résument pas au tapis roulant et au contrôle des glucides. De fait, les Centres pour le contrôle et la prévention des maladies (CDC) mettent sur le même pied la santé physique et la santé mentale, en faisant remarquer que certains problèmes mentaux peuvent contribuer aux affections physiques comme les maladies cardiaques, le diabète et les AVC. ll y a toutefois quelques habitudes qui agacent votre thérapeute, que vous avez peut-être adopté au fil du temps.

Bien qu’il soit possible d’adopter plusieurs mesures afin d’améliorer sa santé mentale, une de celles qui prédominent depuis longtemps est la psychothérapie. Il est possible qu’en prenant place devant votre thérapeute, vous vous demandiez ce à quoi il peut penser, et si votre traitement est sur la bonne voie.

