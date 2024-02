8 symptômes de l’autisme (que tous les parents devraient connaître)

iStock/PeopleImages

Défis de la réciprocité sociale

«Les enfants bien portants expriment leurs liens avec les autres par un sourire, un câlin ou un regard entendu», précise le Dr Wang. Ils devraient vous faire de grands sourires ou autres expressions de joie à six mois. Et si votre bébé n’imite toujours pas les sons, les sourires ou autres expressions faciales à neuf mois, une évaluation est recommandée.

Le contact visuel peut s’avérer également plus complexe avec un autiste, car sa capacité à lire et à interpréter les mimiques des autres est affectée. «De nombreux enfants autistes ont du mal à interagir avec les autres, et peuvent sembler plus intéressés par les objets que par les gens», souligne Dana Wattenberg Khani, consultante et experte en autisme d’Autism Friendly Spaces, qui conseille les compagnies auprès des gens aux besoins particuliers. Par exemple, la photo d’un ballon ou un ballon peut le captiver plus qu’un contact visuel avec maman ou papa. Et il peut préférer jouer seul, en réaction à ses difficultés de communication avec les autres.