Un venin comme traitement pour une crise cardiaque

Edwin Butter/Shutterstock

Des scientifiques australiens ont découvert un traitement qui pourrait sauver la vie de victimes d’une crise cardiaque: le venin d’une des araignées les plus meurtrières du monde. Les traitements actuels dissolvent les caillots sanguins, mais n’interrompent pas ce que les médecins appellent le «signal de la mort», soit l’incapacité du corps à fournir du sang, donc de l’oxygène, au cœur après la crise. Or, une protéine sécrétée par l’araignée à toile-entonnoir de l’île Fraser le fait, ce qui permet à plus de cellules du cœur de survivre. En plus d’augmenter les chances de survie des victimes d’une crise cardiaque, le médicament pourrait prolonger la survie des cœurs destinés à une greffe et en accroître ainsi les chances de succès.

