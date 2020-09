Un symptôme subtil mais courant de COVID-19

PREDRAGIMAGES/GETTY IMAGES

Si vous constatez un affaiblissement subit du goût et de l’odorat, il est fort probable que vous ayez attrapé la COVID-19, même si vous vous sentez bien. Plusieurs études ont constaté une forte corrélation entre ce symptôme et l’infection. «Beaucoup m’ont dit qu’ils avaient été incapables de sentir ou de goûter quoi que ce soit pendant un mois, raconte Carol Yan, rhinologiste à l’hôpital universitaire de Californie à San Diego et directrice d’une de ces études. Ils ont été testés, et le résultat a toujours été positif.» Carol Yan ajoute que ce seul symptôme devrait justifier un test et que quiconque ne peut pas l’obtenir devrait téléphoner à son médecin et se mettre aussitôt en quarantaine. Le goût et l’odorat réapparaissent la plupart du temps une fois l’infection résorbée.

