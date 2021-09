istock/kieferpix

Dans le cadre d’une expérience publiée dans le JAMA, on a demandé à un premier groupe de patients souffrant d’artériopathie oblitérante des membres inférieurs de marcher lentement pour prévenir les douleurs d’origine circulatoire qu’elle provoque et, à un second groupe, d’avancer d’un bon pas malgré tout. Après un an, ces derniers marchaient bien plus vite et plus longtemps.

