7 allergènes insoupçonnés

«Une fois que les antibiotiques ont éliminé l’envahisseur, explique Gary Huffnagle, professeur à l’Université du Michigan, il faut réparer les dégâts infligés à votre microflore.» Il conseille de prendre des probiotiques (sous forme de yogourt ou de supplément), afin d’aider à recoloniser votre intestin et à calmer votre système immunitaire. Mais le secret d’une bonne santé intestinale – et un moyen efficace de prévenir les allergies – c’est un régime riche en fibres, en fruits et en légumes.

Produits domestiques

On pense, bien sûr, aux acariens, aux animaux, aux moisissures et aux vapeurs de cuisson… mais les produits ménagers chimiques peuvent également déclencher des crises d’allergie. Les maisons construites il y a plus de 25 ans sont équipées de systèmes de ventilation inadéquats qui retiennent ces polluants et irritants au lieu de les évacuer, rappelle La Société canadienne d’hypothèques et de logement (SCHL). Mais la qualité de l’air des maisons neuves ou rénovées n’est pas meilleure, à cause d’une grande quantité de composés chimiques – dont la peinture fraîche – et de meubles modernes qui dégagent des gaz toxiques.

Remède recommandé

Envisagez l’achat d’un purificateur d’air à filtre HEPA (à haute efficacité pour les particules aériennes) et songez à remplacer votre aspirateur standard, qui se contente de remettre en circulation la poussière non aspirée, par un appareil muni d’un filtre HEPA. Vous pouvez aussi vous procurer un déshumidificateur, car pour proliférer, les acariens ont besoin d’une humidité relative d’au moins 55%. (Pour la mesurer, achetez un hygromètre dans une bonne quincaillerie.) Assurez-vous d’éliminer les infiltrations d’eau afin d’éradiquer les moisissures.

