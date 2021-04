Quand la COVID-19 laisse des traces

Olena Yakobchuk/Sutterstock

Les personnes qui ont eu la COVID-19 se plaignent parfois d’avoir les extrémités et les membres douloureux, engourdis ou faibles. Certaines causes de ces névralgies sont connues, notamment l’inflammation due à la réaction immunitaire et les hématomes provoqués par les anticoagulants, mais les médecins ne savent pas toujours quoi faire pour y remédier. Un article récent de la revue Radiology propose un premier pas intéressant: une neurographie par échographie ou résonance magnétique. Une lésion nerveuse peut provoquer une douleur ailleurs, mais ces images révéleront précisément son site et sa nature. Selon ce qu’elles indiquent, on prescrira des antalgiques, de la physiothérapie, une immunothérapie ou encore une intervention chirurgicale.

