BlurryMe/Shutterstock

Notre régime alimentaire peut influer sur la probabilité de souffrir d’un cancer colorectal. Une analyse des meilleures données disponibles conclut qu’on peut sans doute en abaisser le risque en consommant moins de viande rouge et d’alcool, et beaucoup d’aliments riches en fibres et en calcium et, si on supporte le lactose, en avalant du yogourt.