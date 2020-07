Ostéoarthrite: faire ses exercices à l’aide d’une application

ISTOCK/JAN OTTO

Parmi les traitements de l’ostéoarthrite (OA), on mise en général sur des exercices adaptés pour renforcer les muscles entourant l’articulation atteinte afin d’améliorer la mobilité et de réduire la douleur. Mais il est parfois compliqué d’aller chez le physiothérapeute, et rares sont ceux qui le font. Une étude menée en Suède a tenté d’offrir le même genre de conseils par voie numérique. Après six mois d’utilisation de l’application Joint Academy, qui offre un programme structuré quotidien sous la supervision d’un physio, des sujets atteints d’OA ont constaté une amélioration de leur mobilité et une réduction de moitié, en moyenne, de leurs douleurs. L’assurance maladie (publique ou privée) couvre parfois le coût de l’application – 125$ par mois.

Contenu original Selection du Reader’s Digest