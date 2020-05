Maladie cardiaque: médicaments et bonnes habitudes

Lunatta/Shutterstock

Rien de mieux qu’un mode de vie sain pour gérer le risque cardiovasculaire, même si vous prenez des médicaments. Une étude finlandaise qui a suivi plus de 40 000 sujets pendant quatre ans semble pourtant indiquer que les sujets soumis à un traitement préventif contre la maladie cardiaque avaient tendance à faire moins d’exercice et à prendre du poids. L’obésité et l’inactivité physique poussent à la hausse le dosage des médicaments, ce qui augmente d’autant le risque d’effets secondaires. «Même si la médication contribue à faire diminuer la menace d’événements vasculaires chez nos patients, le risque d’apparition d’autres problèmes de santé – cancer, diabète, etc. – ne diminue pas pour autant», explique la directrice de l’étude Maarit Korhonen.

Contenu original Selection du Reader’s Digest