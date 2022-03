L’IA pour mieux diagnostiquer le cancer du sein

alacary/Shutterstock

En permettant de formuler un diagnostic précoce du cancer du sein, les mammographies sauvent des vies, mais si le tissu mammaire est très dense, le risque de ne pas détecter une tumeur est environ quatre fois plus élevé alors même que ces femmes y sont deux fois plus exposées que la moyenne. Une étude néerlandaise vient de révéler que quand la patiente a des seins très denses et aucune masse détectable, un outil de dépistage basé sur l’IA actuellement à l’essai permet d’exclure le cancer dans 40% des cas, ce qui permettrait aux radiologues de se concentrer plus vite sur les images moins nettes.

