L’exercice renforce les os et protège du cancer

Prostock-studio/Shutterstock

Aussi contre-intuitif que cela paraisse, une étude britannique soutient que les victimes d’ostéoporose – maladie qui rend les os plus fragiles et cassants – gagneraient à faire plus d’exercice. Bouger limite en effet la progression de l’ostéoporose en incitant le tissu osseux à fabriquer de nouvelles cellules et à éliminer les anciennes. Mieux, ce remodelage osseux active un gène suppresseur de tumeur, ce qui laisse peu de chances aux cellules cancéreuses d’envahir les os et de se répandre par métastases. Beaucoup d’hôpitaux recommandent déjà aux patients cancéreux de faire jusqu’à 150 minutes d’exercice par semaine puisque cela leur donne plus d’énergie et de force tout en diminuant la douleur et l’anxiété.

