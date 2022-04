Les fruits à coque réduiraient le risque de récidive du cancer du sein

Danil Sergeev/Shutterstock

La consommation régulière de fruits à coque fait baisser le risque de maladie cardiaque et aide à stabiliser le diabète de type 2. En prime, d’après un récent article de l’International Journal of Cancer, en manger une poignée chaque jour réduit de moitié le risque de récidive du cancer du sein et du tiers celui d’en mourir. Tous les fruits à coque ont cette vertu, car ils sont riches en nutriments qui tendent à prévenir ou à stopper la prolifération des tumeurs mammaires, notamment des acides gras insaturés et des antioxydants.

Inscrivez-vous à notre infolettre pour recevoir de l’information fiable sur la santé!