Le Week-end pour combattre le cancer: la marche ou le vélo pour une bonne cause

Marc Bruxelle/Shutterstock.com

Depuis 2009, c’est plus de 60 millions de dollars qui ont été amassés par l’entremise d’évènements tels que Le week-end pour combattre le cancer. Ce dernier sera l’un des premiers évènements en présentiel à Montréal qui accueillera, dans un environnement sécuritaire et inclusif, plus de 1000 cyclistes et piétons. Le 21 août, les cyclistes partiront de Saint-Jean-sur-Richelieu pour parcourir une distance de 60, 80, 96 ou 156 km. Les piétons, eux, sillonneront le 22 août un trajet dans les rues de Venise-en-Québec sur une distance de 10, 15 ou 20 km. Le parcours piéton est adapté aux marcheurs de tous âges et de tous niveaux.

Le cancer est la cause de décès la plus courante au Québec. D’ailleurs, toutes les 9 minutes, un Québécois apprend qu’il en est affligé. On estime aussi qu’en raison de la pandémie, environ 4000 cas de cancer demeurent non diagnostiqués. Le Centre du Cancer Segal, à l’aide des fonds amassés lors de l’évènement, mais aussi grâce à leur équipe multidisciplinaire de renom, joue un rôle clé dans le support des patients et de leurs familles.

Avec un objectif de 3 millions de dollars, la fondation de l’HGJ espère pouvoir faire encore plus pour les personnes atteintes de cancer, notamment en effectuant davantage de recherches et en continuant d’offrir les soins et traitements nécessaires pour leurs patients.