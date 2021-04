Le sommeil profond contre l’alzheimer?

Le sommeil profond a beaucoup plus d’impact sur notre santé mentale et physique que l’on pense. Il aiderait même à éloigner la maladie d’Alzheimer.

ISTOCK/THINKSTOCK

Chaque jour, en brûlant de l’énergie, nos cellules cérébrales produisent des déchets, dont les protéines bêta-amyloïdes qu’on trouve en quantité anormalement élevée dans le cerveau des victimes de l’Alzheimer. Selon les scientifiques, un cerveau en santé élimine cette substance inutile pendant le «sommeil lent», la partie profonde du cycle. Une étude californienne révèle que les personnes âgées dont le sommeil lent durait moins longtemps avaient tendance à accumuler plus de bêta-amyloïdes. Cela porte à penser qu’on pourrait réduire le risque de la maladie en acquérant de bonnes habitudes de sommeil, et en traitant l’insomnie et l’apnée.