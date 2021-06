Le lien entre les chaussures et l’arthrose du genou

FRANTIC00/SHUTTERSTOCK

Ceux qui souffrent d’arthrose du genou font souvent face à des suggestions contradictoires en matière de chaussures. Pour atténuer leur mal, certains spécialistes recommandent des chaussures stables, coussinées, tenant bien le pied; d’autres proposent plutôt des modèles proches du pied nu, plats et souples.

Des chercheurs australiens se sont demandé ce qu’en pensaient les principaux intéressés. Les sujets qui ont participé à leurs travaux ont déclaré moins souffrir et éprouver moins d’effets indésirables – gonflement du genou ou chevilles douloureuses, notamment – avec c Mais les chaussures ne règlent pas tout. En y ajoutant de l’exercice, un poids normal et des médicaments, on arrive à mieux supporter l’arthrose.