La menace de la stéatose hépatique

Qu’est-ce que la stéatose hépatique? À quoi est-elle reliée? Certaines personnes seraient plus concernées par cette maladie.

baytunc/ISTOCK

Obésité et vieillissement de la population font grimper le nombre de stéatoses hépatiques. Une personne sur quatre a un foie trop gras, mais souvent elle l’ignore, car elle n’a pas de symptômes. Comme cette maladie peut causer de nombreux problèmes, et même la mort, obèses et diabétiques devraient subir une évaluation diagnostique.

Inscrivez-vous à l’infolettre de Sélection du Reader’s Digest!