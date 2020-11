La Covid-19 favorise-t-elle l’agoraphobie?

2 / 6

WILLIE B. THOMAS/GETTY IMAGES

Les conséquences du confinement

Plus cette pandémie durera et plus elle aura un impact sur les gens qui stressent à l’idée de quitter leur domicile, explique la Dre Carole Lieberman, psychiatre à Beverly Hills (Californie).

«Depuis des mois, on entend qu’il est risqué de se rendre dans un lieu public comme l’épicerie ou l’église.» Ce qui ne fait qu’augmenter le sentiment de danger.

La majorité des gens s’est ajustée et a adopté une vie plus confinée. On pense au télétravail, qui nous conditionne à nous sentir bien à domicile. «En regardant dehors, on constate l’ampleur de l’effort requis pour sortir et s’activer à l’extérieur», ajoute-t-elle.

N’hésitez pas à suivre ces conseils d’experts en santé mentale pour faire face à l’anxiété et à la dépression en confinement.