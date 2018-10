Kératose pilaire : 8 moyens d’en finir avec les petits boutons rouges

Votre peau ressemble à celle d’un poulet? C’est peut-être à cause de la kératose pilaire. Ce problème dermatologique provoque l’apparition de petits boutons rouges ou de couleur chair. Voici comment retrouver une peau lisse et saine.



1 / 8

Shutterstock/Vladislav Lazutin

Comprendre la kératose pilaire

La kératose pilaire est le nom scientifique de ce problème très courant, sans danger et d’origine génétique, qui donne à la peau l’apparence de « chair de poule », le plus souvent à l’arrière des bras. La peau est pleine de petits boutons de couleur chair ou rouge et devient rugueuse comme du papier sablé, selon le Dr Samer Jaber, de Washington Square Dermatology. « Les cuisses et les fesses des adultes ainsi que les joues des enfants peuvent aussi être affectées. » Cela touche plus de la moitié des enfants et adolescents et environ 40 % des adultes.

La kératose pilaire résulterait d’une accumulation de kératine autour des follicules pileux, ce qui empêche les poils d’atteindre la surface de la peau et provoque les petits boutons. « Il n’y a malheureusement pas de remède à cette maladie de la peau, mais la plupart du temps, cela s’améliore beaucoup autour de la vingtaine. C’est souvent mieux l’été et cela empire en hiver quand la peau est plus sèche, ajoute le Dr Jaber. De nombreux traitements peuvent aussi grandement atténuer sinon éliminer ces petits boutons rouges disgracieux.