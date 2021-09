Professionnels et hôpitaux révolutionnent la chirurgie, les soins, les traitements contre le cancer, et bien davantage.

«Il s’agit de disposer de données factuelles sur l’exécution de notre travail», résume le Dr Chris Hicks, qui a participé au projet. La boîte noire peut enregistrer tout ce qui se passe à l’aide de caméras à 360 degrés, de microphones montés dans les murs et de connexions aux signes vitaux du patient. Une fois que l’équipe a terminé l’intervention, les médecins peuvent analyser tout ce qui s’est passé – gagnant ainsi en savoir et en compétences pour la suivante.

L’essor de la télémédecine

Les soins de santé virtuels ont pris de l’ampleur au Canada depuis 2015, lorsque l’urgentiste torontois Brett Belchetz a fondé Maple, la première plateforme nationale de télémédecine du pays. Trois ans plus tard, les Canadiens avaient eu recours à plus d’un million de téléconsultations – un bond de 500% en moins d’une décennie. Et la pandémie n’a fait qu’augmenter ce nombre. En 2020, Maple a ajouté plus d’un million de nouveaux patients et le volume de consultations a triplé.

La plateforme est désormais ouverte 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et offre aux patients l’accès à un médecin en moins de deux minutes. Les patients peuvent consulter un médecin par vidéo, messagerie instantanée ou appel téléphonique en fonction de leurs besoins. Devant ces résultats, qui voudrait revenir au système des salles d’attente tristes et surpeuplées?

«Entre 50 et 70% des problèmes médicaux peuvent être traités de manière virtuelle, sans examen physique», affirme le Dr Belchetz. Et ce n’est pas tout: la pandémie a poussé certains gouvernements provinciaux à prendre en charge les coûts de la plateforme (qui est un service privé à prix unitaire). Cette nouvelle approche des soins de santé promet également de pallier la pénurie de personnel hospitalier et de médecins dans les régions rurales. L’objectif télémédecine est en bonne voie, il y a de plus en plus d’adeptes.