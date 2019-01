Fièvre d’origine indéterminée : qu’est-ce que j’ai docteur?

Maria était épuisée et incapable de travailler depuis des semaines. En mars 2018, elle a commencé à éprouver des douleurs aiguës au bas du ventre accompagnées de fièvre intermittente.

La radiographie du thorax et l’échographie abdominale ne montraient rien d’anormal, mais d’après le bilan sanguin, le taux de protéine C-réactive était élevé – signe d’une inflammation dans l’organisme. On a adressé Maria aux hôpitaux universitaires de Genève. Une fièvre d’origine indéterminée (FOI) est une fièvre qui persiste plus de trois semaines et qui reste inexpliquée. Selon le Dr Jean-Luc Reny, c’est l’un des symptômes qui posent les défis diagnostiques les plus complexes. « Trouver la réponse, c’est comme courir le marathon. Il faut de l’entraînement et de la patience. » Une FOI a plus de 200 causes possibles, les plus communes étant l’infection, la maladie inflammatoire et une tumeur maligne. Souvent, on ne trouve pas – quelques patients meurent de cancer après un épisode prolongé, par exemple.

