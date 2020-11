Dompter la fatigue due à la polyarthrite rhumatoïde

TINPIXELS/GETTY IMAGES

En plus des douleurs articulaires, la polyarthrite rhumatoïde (PR) s’accompagne de faiblesse persistante et d’épuisement chez 90% des patients qui en souffrent. Et le repos n’améliore pas la situation.

Une étude menée en Belgique sur des patients récemment diagnostiqués révèle cependant qu’une prise en charge rapide offre de nouvelles perspectives. Dans le cas de la PR, le système immunitaire s’attaque aux tissus de l’organisme, provoquant une inflammation. Certains sujets de l’étude ont pris du méthotrexate seul, un médicament qui réduit l’activité du système immunitaire et, par conséquent, l’inflammation. Sûr et efficace, c’est le traitement de référence pour la PR, mais il ne fait vraiment effet qu’après plusieurs mois.

Les autres patients se sont vu prescrire, en plus du méthotrexate, de la prednisone, un anti-inflammatoire à action plus rapide, malgré les risques d’effets secondaires – agitation, rétention de fluides, insomnie, etc. Lorsque le méthotrexate devenait pleinement efficace, les doses de prednisone étaient diminuées. Pendant les deux années qui ont suivi le traitement, les patients ayant bénéficié de cette combinaison se sont sentis moins fatigués sans éprouver plus d’effets secondaires que ceux de l’autre groupe. Les patients souffrant de PR devraient discuter avec leur médecin de la possibilité de commencer un traitement intensif le plus tôt possible pour améliorer leur condition à long terme.