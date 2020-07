Démence: se confier au café souvenir

kikovic/Shutterstock

On ne sait pas toujours comment réagir face à une personne qui présente des symptômes de démence. Cela pousse les gens qui en sont atteints à se mettre en retrait de la société. Pour réduire ce sentiment d’isolement, rien de mieux que le «café souvenir», un lieu où peuvent se rencontrer les familles touchées par la démence. Plusieurs centaines de cafés ont ainsi été inaugurés dans le monde, et ils proposent tous des jeux, de la musique, des en-cas et la possibilité de raconter son histoire. Il s’agit d’offrir des moments de joie et de stimuler le soutien social – pour ceux qui souffrent de démence autant que pour ceux qui partagent leur vie.

