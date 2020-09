Covid-19: le choc des orages cytokiniques sur système immunitaire

VISUALSPACE/GETTY IMAGES

Il arrive que le système immunitaire réagisse si violemment à la COVID-19 qu’il provoque de graves lésions pulmonaires. Cette complication potentiellement mortelle s’observe dans d’autres processus infectieux dont le VIH et l’hépatite. On l’appelle choc ou orage cytokinique parce qu’il se traduit par la surproduction de protéines appelées cytokines. Plusieurs façons de traiter ceux qui sont déclenchés par la COVID-19 sont à l’étude. Une équipe du Massachusetts Institute of Technology examine la possibilité d’«éponger» les cytokines surnuméraires en injectant dans le sang des protéines qui les neutraliseraient. D’autres chercheurs testent des anti-inflammatoires déjà disponibles qui pourraient atténuer cet emballement de la réaction immunitaire.

