Avez-vous l’épaule gelée?

Getty Images

Katja Edler a remarqué une tension dans son épaule droite pendant l’été de 2017. Elle a alors présumé qu’elle passait trop de temps à sa table de travail. À 44 ans, cette éditrice de livres vit à Ehningen, en Allemagne, mais en raison de l’emploi de son mari, elle se trouvait alors à Dubaï et travaillait à domicile. Quelque trois mois plus tard, ses symptômes se sont aggravés: «Au réveil, un matin, je souffrais beaucoup et je ne pouvais plus lever le bras.» Après une radiographie, son orthopédiste lui a dit qu’elle avait l’épaule gelée.

Cette pathologie, qu’on appelle aussi capsulite rétractile, frappe jusqu’à une personne sur 20. Elle est due à une inflammation de la membrane entourant l’articulation de l’épaule. Peu à peu, le tissu conjonctif s’épaissit et durcit, ce qui cause de la douleur et réduit la mobilité de l’articulation. Même sans traitement, il retrouvera son élasticité, mais cela peut prendre de un à trois ans, parfois plus. «C’est long quand on souffre de quelque chose d’aussi handicapant», observe le Dr Amar Rangan, chirurgien de l’épaule à l’hôpital de l’université James Cook à Middlesbrough, au Royaume-Uni.

Les symptômes s’atténuent plus vite avec un traitement précoce, mais le diagnostic peut être difficile parce que les signes sont similaires à ceux de l’arthrite ou d’une atteinte de la coiffe des rotateurs (muscles qui stabilisent l’articulation). La cause de l’inflammation est tout aussi difficile à cerner. Le risque est plus grand si l’épaule est immobilisée à la suite d’une fracture du bras ou d’un AVC, par exemple, ou encore après une chute violente. Dans la plupart des cas, il n’y a pas de cause évidente.

Les femmes sont quatre fois plus susceptibles que les hommes de subir une capsulite rétractile, et le risque est encore plus grand pour les sujets souffrant de diabète ou d’une maladie thyroïdienne, cardiaque ou auto-immune. «C’est étonnamment courant dans la tranche d’âge de 40 à 60 ans et fréquent au-delà de 60 ans», dit Karen McCreesh, kinésithérapeute et chercheuse à Limerick, en Irlande. Ses patients décrivent une douleur «brûlante», plus vive la nuit.

S’il est rare que la même épaule gèle deux fois, de 10% à 15% des patients feront une capsulite de l’autre côté, selon le Dr Rangan.

On peut atténuer la douleur avec des injections de corticoïdes et des anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS) comme l’ibuprofène. La kinésithérapie aide également à améliorer la mobilité. C’est très efficace et moins lourd et moins risqué qu’une opération. L’équipe du Dr Rangan mène des recherches sur l’évolution inflammatoire dans l’espoir de traiter la cause sous-jacente.

Une méta-analyse faite en 2021 a démontré que l’exercice favorise la guérison. L’épaule gelée peut être mobilisée si le patient le supporte, mais des exercices du corps entier sont également recommandés. «Certains patients en viennent à craindre tout mouvement, déplore Karen McCreesh, mais il n’est pas nécessaire de beaucoup souffrir pour faire des progrès.» Si l’on redoute de se faire mal pendant la rééducation, des séances dans une piscine chauffée peuvent être conseillées. Les mouvements sont plus lents, plus amples et moins douloureux.

Katja Edler a choisi la kinésithérapie et a été traitée pendant six mois; elle faisait parallèlement des exercices à la maison. «Chaque séance améliorait l’amplitude articulaire et atténuait la douleur», rapporte-t-elle. Plus de quatre ans ont passé depuis; elle a récupéré 90% de sa mobilité et ne souffre plus.

On ne sait toujours pas comment prévenir la capsulite rétractile, d’où l’importance d’un diagnostic précoce. Le Dr Rangan suggère de «pratiquer une série de mouvements chaque jour pour vérifier que vos épaules ne raidissent pas. Si vous remarquez quelque chose, consultez.»

