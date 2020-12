Cannabis et risque cardiaque

Même s’il est légal, le cannabis n’est pas recommandé: CBD et THC ont des effets cardiovasculaires contraires.

Le cannabis étant désormais en vente libre, on parle davantage de ses effets sur la santé – bons et moins bons. Même si les recherches comportent encore beaucoup de lacunes, on sait que ses deux principaux ingrédients actifs ont des effets cardiovasculaires contraires: le CBD abaisse la tension artérielle, le THC l’augmente.

Mais, avertit l’American Heart Association, quelle que soit la teneur en THC d’un joint de marijuana, sa fumée fait monter le taux sanguin de monoxyde de carbone. On a aussi établi une corrélation entre la consommation régulière de cannabis et le risque d’AVC; les recherches en cours révéleront peut-être d’autres risques. L’association américaine ne recommande donc pas de fumer ou de vapoter du cannabis.