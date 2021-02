Cancer et antihypertenseurs ne seraient pas liés

Grâce au progrès et à la recherche, nous savons maintenant que le lien entre certains médicaments et le cancer n’est pas toujours établi.

On a longtemps soupçonné les médicaments pour faire baisser la tension artérielle d’augmenter le risque de cancer. Des décennies de recherche ont produit des résultats contradictoires et, comme on a surtout entendu parler de celles qui augmentaient le risque, de nombreux patients ont hésité à prendre ces médicaments. Aujourd’hui, la plus vaste analyse jamais entreprise devrait calmer les esprits. L’examen de 31 essais cliniques réunissant 260 000 participants dans le monde permet de conclure qu’aucune classe d’antihypertenseurs n’augmente le risque de cancer. Par ailleurs, tout indique que ces médicaments contribuent à prévenir les crises cardiaques et les AVC chez les personnes souffrant d’hypertension.