Cancer du sein: quels sont les risques d’une chirurgie mammaire?

Andrey_Popov/Shutterstock

On peut souvent éliminer une tumeur mammaire par mastectomie ou tumorectomie, mais les médecins hésitent parfois à proposer une chirurgie aux femmes de plus de 70 ans, de peur de faire plus de mal que de bien. Des recherches récentes indiquent toutefois qu’elle prolonge la vie des femmes même plus âgées et qu’elle est assez bien tolérée. Seules les patientes les plus fragiles n’en tireraient aucun avantage.

Une femme peut bien sûr choisir de courir le risque de mourir plus tôt pour s’épargner un traitement aussi rude. Afin de faciliter cette prise de décision, des chercheurs ont mis au point un outil qui permet au médecin et à sa patiente d’estimer l’espérance de survie avec et sans l’opération. On peut le télécharger sur agegap.shef.ac.uk.