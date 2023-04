La Campagne de la jonquille de la Société canadienne du cancer en pleine floraison!

La campagne annuelle de levée de fonds de la Société canadienne du cancer soutient les projets de recherche les plus prometteurs afin de transformer les cancers pour lesquels le taux de survie est encore faible.

Société canadienne du cancer

Ne manquez pas l’illumination en jaune de la Tour de Montréal le 18 avril prochain afin de «Faire fleurir l’espoir» chez les personnes touchées de près ou de loin par le cancer!

L’illumination de ce point d’intérêt montréalais coïncidera avec la présence des défenseurs bénévoles sur la colline parlementaire, à Ottawa, dans le cadre de l’initiative Prompt rétablissement de la Société canadienne du cancer (SCC). La SCC est d’avis que la pandémie de COVID-19 a mis notre système de soins contre le cancer à rude épreuve et a fait ressortir les faiblesses et les lacunes de ce dernier. Les cartes de prompt rétablissement de la SCC, adressées au système de la santé et rédigées par des milliers de Canadiens, exhortent les législateurs à améliorer les soins contre le cancer.

La campagne annuelle de levée de fonds de la Société canadienne du cancer soutient notamment les projets de recherche les plus prometteurs tel que les Subventions d’équipe Découverte de la SCC afin de transformer les cancers pour lesquels la survie est faible.

De plus, la 17e édition du Souper-bénéfice de la jonquille, concocté par Montego Resto-Club, accueillera pour sa part les visiteurs au Quai 30 à Québec le 19 avril prochain. Des encans électroniques et à la criée agrémenteront d’ailleurs cette soirée festive. Jetez d’ores et déjà un œil aux items mis à l’encan!

