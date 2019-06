17 choses à faire pour aider un survivant du cancer

Survivre au cancer est certainement un heureux événement, mais cela présente aussi quelques défis. Voici ce que vous devriez faire pour aider un survivant du cancer… et ce que vous ne devez surtout pas faire.

La Société canadienne du cancer estime que 206 200 nouveaux cas de cancer et 80 800 décès causés par cette maladie sont survenus au Canada en 2017. Ce sont de sombres chiffres, mais ils indiquent aussi que près des deux tiers des personnes qui reçoivent un diagnostic survivront. Même si c’est une chance, cela n’est pas toujours facile.

La chirurgie nécessite une convalescence et laisse souvent des cicatrices (parfois défigurantes) ainsi que des handicaps.

La chimiothérapie peut perturber la vie pendant des semaines ou des mois – fatigue périodique ou continue, dépression, anémie, changements de poids, perte de cheveux, infertilité, dommages cardiaques, nerveux et circulatoires, etc. Et une fois le protocole terminé, il faut compter des mois de récupération.

Les radiations peuvent causer une fatigue et une dépression extrêmes, endommager la peau et d’autres organes et exiger un long mois de récupération. Voici 16 autres choses que les patients atteints de cancer aimeraient que vous sachiez.

Étant donné toutes les difficultés auxquelles font face les survivants, mieux vaut connaître leurs sentiments et leurs besoins. Les conseils suivants devraient vous guider.

Cependant ce n’est pas toujours évident à détecter, voici 7 exemples de cancers difficiles à découvrir.