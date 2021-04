Augmentation du bruxisme dû au stress

Si le stress peut déclencher le bruxisme, la pandémie de Covid-19 a multiplié les cas de stress et d’anxiété. L’explication des experts.

Independence_Project/Shutterstock

Si vous avez mal à la tête ou à la mâchoire au réveil, c’est peut-être parce que vous avez grincé des dents en dormant. Vous ne seriez pas une exception. La tension est un déclencheur du bruxisme, et selon une enquête effectuée en Israël, la pandémie de COVID-19 a multiplié les cas. Pendant le premier confinement en Israël, la proportion des sujets qui pensaient grincer des dents la nuit a bondi de 10 à 36%. Pour protéger vos dents, un dentiste vous fera une gouttière à porter la nuit. Et il y a bien des façons d’atténuer cette tension: l’activité physique, la méditation, les exercices de respiration, les spectacles et les films comiques ou tout simplement votre passe-temps favori.