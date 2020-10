COVID-19: gare aux faux négatifs

Cryptographer/Shutterstock

Si vous subissez un test de dépistage de la COVID-19, sachez qu’un résultat négatif n’est pas toujours fiable. D’après une analyse publiée dans Annals of Internal Medicine, l’exactitude du test dépend du moment où il est fait. Il sera presque certainement négatif le jour où vous attrapez le virus et, quatre jours après, la probabilité qu’il le soit toujours tourne autour de 67%. Elle tombe à environ 20% le huitième jour, puis recommence à augmenter. D’où l’importance de s’isoler même après un résultat négatif si on a des symptômes de la maladie ou récemment été en contact avec un malade.

Est-il possible d’attraper deux fois la Covid-19? Voici en quoi consiste une réinfection au coronavirus.