12 problèmes de santé que vous croyez contagieux (mais qui ne le sont pas!)

Ce qui semble grave n’est pas nécessairement contagieux, qu’il s’agisse d’une affection, d’une infection ou d’un problème médical.

1 / 13 SILVER WINGS SS/SHUTTERSTOCK Comment déterminer ce qui est contagieux? Ne tentez pas d’établir le diagnostic d’une présumée maladie sans avoir les compétences médicales qui s’imposent. Si les symptômes de maladies potentiellement contagieuses peuvent se ressembler, chacune d’elles possède un mode de transmission précis. « Il n’y a aucun lien entre la cause d’une infection et son niveau de contagiosité puisqu’il existe des maladies bactériennes qui se transmettent et d’autres pas », explique le Dr Amesh Adalja, infectiologue et chercheur principal du Johns Hopkins Center for Health Security. Il ajoute que c’est aussi le cas pour la pléthore de virus qui circulent actuellement. Et il ne faut pas oublier les maladies provoquées par la déficience du système immunitaire et celles causées par des facteurs environnementaux. « Quoi qu’il en soit, il vaut toujours mieux prévenir en se faisant vacciner et en se lavant souvent les mains. » Découvrez ces 15 objets du quotidien qui sont plus sales qu’un siège de toilette.

2 / 13 BENCHAMAT/SHUTTERSTOCK Pneumonie Le degré de contagiosité d’une infection pulmonaire est relié à sa cause. Les deux types de pneumonie non transmissibles entre humains sont: la pneumonie d’origine fongique (environnement), et celle par aspiration. Cette dernière se produit lorsque des aliments ou des liquides contaminés par des bactéries qui ont été aspirés provoquent une réponse infectieuse dans les poumons. D’autre part, les pneumonies bactériennes et virales, les plus courantes selon l’American Lung Association, sont contagieuses, mais se propagent de diverses façons. «Les microorganismes en cause peuvent se transmettre d’une personne à l’autre sans pour autant entraîner une pneumonie, précise le Dr Adalja. Certaines bactéries, par exemple, ne coloniseront que les voies nasales, alors que l’influenza, qui est la source de la pneumonie, peut ne déclencher qu’une bronchite chez un autre individu.» Contrairement à la pneumonie la grippe est très contagieuse. Voici les 10 raisons pour commencer à prendre la grippe au sérieux.