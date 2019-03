Prévenir les infections urinaires par l’hydratation

Une femme sur deux fait des infections urinaires. En 2018, on a étudié un groupe de Bulgares qui en faisaient à répétition et qui buvaient d’ordinaire moins de 1,5 l de liquides par jour. À la moitié d’entre elles, on a demandé de boire quotidiennement 1,5 l d’eau de plus.

Après un an, elles avaient fait moitié moins d’infections que celles qui s’en étaient tenues à leur régime habituel. On en a tiré la conclusion que les liquides chassent les bactéries et les empêchent de se fixer sur les parois de la vessie.