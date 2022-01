Le taï-chi fait perdre du ventre

Ulza/Shutterstock

Vous trouvez monotone de marcher sur un tapis ou de lever des haltères? Pour une manière plus fluide et élégante de rester en forme, passez au taï-chi. Selon une étude menée à Hong Kong, cette forme d’entraînement multiséculaire, qu’on nomme souvent «méditation en mouvement», fait fondre la graisse abdominale aussi bien qu’un entraînement standard. Des adultes âgés qui l’ont pratiqué trois fois par semaine pendant 12 semaines ont réduit leur tour de taille autant que les participants à un programme d’exercices aérobiques et de musculation. En prime, leur taux de HDL, ou bon cholestérol, a augmenté. Moralité: faites du taï-chi si vous voulez perdre du ventre – un facteur de risque notoire des maladies cardiaques et du diabète de type 2.

