Le saut à la corde, un excellent exercice si on est prudent

Syda Productions/Shutterstock

Le saut à la corde a été adopté par beaucoup d’adultes depuis le début des confinements. Exercice qu’on peut faire chez soi, il renforce tout le corps, car il fait travailler de concert les jambes, les bras et les abdominaux. Il accroît la vigueur cardiovasculaire, ce qui protège le cœur, améliore la coordination et l’équilibre, donc contribue à éviter les chutes, et densifie les os, conjurant ainsi l’ostéoporose. Attention pourtant au choc de l’atterrissage sur les jambes. Si vous vous y mettez, allongez graduellement la durée des séances et portez des chaussures de sport bien coussinées pour éviter de vous blesser.

