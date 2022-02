S’entraîner en couple: comment motiver son partenaire

S’entraîner en couple renforcerait le lien amoureux. Les experts en psychologie et en conditionnement physique s’entendent pour dire qu’encourager le bien-être de votre partenaire peut être un moyen puissant de montrer votre amour, d’être en meilleure santé… et de vous rapprocher.

La plupart des expériences se vivent mieux à deux. Partager de nouvelles expériences avec votre partenaire et travailler en équipe afin d’atteindre vos objectifs peut être une excellente façon de solidifier votre couple et de renforcer vos liens.

Vous entraîner ensemble peut avoir des bénéfices pour votre santé physique et la force de votre relation en vous aidant à rester connectés tous les deux, et ce, même dans les moments difficiles. Dans le cadre d’une petite étude pilote basée sur un programme d’exercice pour couples, une équipe formée de physiologistes du sport et d’oncologues a découvert que les patients atteints d’un cancer de la prostate qui faisaient de l’exercice avec leur partenaire pendant la période de traitements de radiothérapie marchaient en moyenne plus vite et montraient une plus grande capacité à exécuter des exercices aérobiques qu’au moment de commencer la radiothérapie. Les couples ont également rapporté des niveaux moins élevés de dépression et d’anxiété ainsi qu’une amélioration de l’intimité et de la résilience.

Katie Bressack, professeure de yoga et nutritionniste holistique certifiée par l’American Association of Drugless Practitioners, donne son propre mariage en exemple: «L’exercice me rend plus calme, plus heureuse, et je dors mieux, affirme-t-elle. De cette façon, je sais que l’entraînement fait en réalité de moi une meilleure personne dans notre relation.»

Le psychothérapeute et auteur Ken Page ajoute que s’entraîner en couple est un exemple d’un «sentiment partagé de motivation positive» qui, selon lui, «constitue l’un des plus grands facteurs de rapprochement d’un amour durable». «Savoir que vous vous soutenez mutuellement pour avoir une meilleure vie tout en appréciant la compagnie de l’autre rehausse la qualité de votre connection de merveilleuses façons. C’est gagnant-gagnant sur toute la ligne.»

Si vous vous demandez quelle est la probabilité que vous soyez tous les deux également motivés à bouger, Katie Bressack conseille de ne pas se décourager. Avouant que son mari l’avait convaincue le matin même de sortir du lit, elle explique: «Je crois que le plus gros avantage à faire de l’exercice avec votre partenaire est qu’il y en aura toujours un des deux qui se sentira plus motivé que l’autre.»

Si vous espérez entreprendre un programme d’entraînement avec votre partenaire et avez besoin d’idées pour l’encourager à le faire, voici quelques conseils d’experts en conditionnement physique qui sauront stimuler votre motivation commune.

Déterminer le genre de soutien dont son partenaire a (ou non) besoin

«Deux des obstacles à l’entraînement les plus souvent mentionnés sont le manque d’engagement du partenaire et le sentiment que la famille et les amis n’appuient pas vos activités physiques», explique Michelle Ditto, responsable du développement de l’entraînement chez Pure Barre. C’est clair que le soutien de votre partenaire compte grandement pour entreprendre et maintenir un programme de conditionnement physique.

Inversement, dire ou faire des choses inutiles pourrait mettre un frein à la motivation de votre partenaire. Même quand c’est tentant de dire à l’autre de faire plus d’efforts, essayez de vous rappeler qu’il ou elle fait probablement de son mieux. Encouragez plutôt ses efforts en disant: «J’aime que tu investisses ce temps pour ton bien-être» ou encore «Trois jours d’affilée? Gardons donc ce rythme en y allant demain!»

Ultimement, peu importe le niveau ou le résultat des progrès» de votre partenaire, votre seule tâche consiste à mousser toute nouvelle pratique d’entraînement qui encourage son bien-être, suggère la psychothérapeute Francesca Maxime. Faire preuve d’une volonté à «se détacher du résultat de l’exercice lui-même et à être là pour l’autre sans jugement… est une marque d’amour inconditionnel», selon elle.

Tout ça explique pourquoi il est important de discuter du genre de commentaire ou de soutien que votre partenaire est prêt à entendre ou à recevoir de votre part. Cette façon de communiquer peut vous aider tous les deux à vous préparer à atteindre vos objectifs et à prévenir les malentendus ou les frustrations au cours de votre routine d’entraînement.

Faire des compromis pour aider son partenaire à rester motivé

Même si vous ne partagez pas nécessairement les mêmes objectifs en termes de santé et de forme physique, vous pouvez choisir des activités qui seront agréables pour vous deux, affirme Tevia Celli, vice-présidente de CycleBar. «Trouvez quelque chose que vous aimerez faire ensemble, suggère-t-elle. Vous devriez accepter d’essayer les choses que votre partenaire aime étant donné que c’est une excellente façon de se rapprocher. Ma femme et moi faisons du cardiovélo quatre fois par semaine, puis nous nous entraînons chacune de notre côté deux fois par semaine.»

Si l’un de vous deux déteste faire du cardio et que l’autre déteste la musculation, vous aurez à faire preuve de créativité en explorant de nouvelles activités que vous aimerez tous les deux. Planifiez ensuite le moment où vous vous y adonnerez et considérez ce rendez-vous comme sacré. «Nous le mettons à notre horaire et considérons même ce moment comme un rendez-vous amoureux quand c’est possible, explique Katie Bressack. Nous allons marcher sur la plage ou faire une randonnée.»

Vous avez besoin d’un peu plus de motivation? Si la nourriture constitue une source sûre de motivation pour votre partenaire, planifiez un arrêt pour déguster un lait frappé ou un repas santé sur le chemin du retour, ou encore apportez un pique-nique nutritif dans un sac à dos isolant que vous pourrez savourer après votre activité.

Créez une compétition amicale

Même les personnes qui prétendent ne pas être compétitives le sont habituellement au moins un peu, particulièrement lorsqu’il y a quelque chose d’amusant en jeu. Il n’y a rien de mal à mettre votre partenaire au défi pour une compétition amicale. «Vous pouvez incorporer des jeux et des paris pour épicer un peu les choses et rendre le tout amusant, explique DeBlair Tate, une entraîneuse certifiée. Vous pouvez aussi «monnayer» les choses sous la forme de cadeaux ou de petites faveurs.»

Par exemple, si vous et votre partenaire consignez votre compte de pas quotidiens, voyez qui peut en accumuler le plus en une semaine ou une journée. Ou encore, si vous partagez un programme d’entraînement sur demande en ligne, voyez qui peut faire le plus de minutes ou de cours pendant une semaine. Vous pouvez même vous mettre l’un et l’autre au défi d’essayer un nouveau cours ou de faire une activité qui le sortira de sa zone de confort.

La clé, selon DeBlair Tate, est de faire les choses de façon amicale. «Faites-lui des compliments et assurez-vous de vous abstenir de toute remarque négative.»

Récompensez-vous mutuellement

Les récompenses n’ont pas à être basées uniquement sur la compétition. Si vous voulez encourager votre partenaire pour tous ses efforts au gym, il n’y a rien de mal à le surprendre de temps en temps avec une récompense. «Offrez-lui du nouvel équipement, suggère Wendy Coop, entraîneuse personnelle et coach en nutrition intégrative. Votre partenaire sera peut-être un peu plus motivé à aller dehors ou au gym avec des espadrilles neuves ou un nouveau gadget. Faites en sorte qu’il ou elle se sente bien par rapport à l’entraînement.»

Et vous pouvez toujours vous entendre sur une grosse récompense à vous accorder pour votre engagement commun à vous entraîner. Par exemple, si vous décidez de vous entraîner ensemble trois fois par semaine pendant au moins six mois, vous pourriez vous récompenser en vous offrant une escapade d’une fin de semaine ou en achetant des billets et de nouveaux vêtements pour un concert auquel vous mourez d’envie d’assister. Lorsque vous aspirez à quelque chose de très motivant basé sur un objectif d’entraînement réalisable, vous êtes plus susceptible de continuer à vous encourager mutuellement à poursuivre votre entraînement.

