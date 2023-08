La campagne Partagez tout le bon pour aider les professeurs

MadeGood

Pour leur venir en aide, MadeGood a lancé sa campagne qui offrira 200 000$ à 1000 professeurs aux quatre coins du pays. Chaque professeur sélectionné obtiendra 200$ pour des frais de matériel scolaire, allant des simples marqueurs à des livres ou des produits d’entretien. Jusqu’au 24 septembre, vous pouvez proposer un professeur de votre choix sur le site web Partagez tout le bon MadeGood, afin de lui donner la chance d’être sélectionné. Ceux qui connaissent plusieurs enseignants peuvent soumettre une candidature par semaine. Ça peut être un professeur qui a eu un impact positif dans votre vie ou celle de vos enfants: tous les enseignants, du primaire à l’université, y sont admissibles.

Selon plusieurs fédérations d’enseignants au Canada, la majorité des professeurs dépensent en moyenne 250$ de leur portefeuille à chaque rentrée pour procurer des fournitures scolaires ou d’autres objets utiles à l’apprentissage des élèves. En ajoutant les enjeux de l’inflation et le manque de fonds pour certains, la compagnie MadeGood a voulu améliorer la situation.

Pour cette campagne, MadeGood collabore avec la comédienne Marie-Chantal Perron, un visage familier auprès des jeunes pour son rôle de l’enseignante originale et attachante du film La mystérieuse Mademoiselle C. «C’est une chose d’incarner le rôle d’une enseignante, et s’en est une autre de vivre chaque jour leur réalité et leurs défis», a-t-elle déclaré dans un communiqué de presse. «Sensible à la cause de l’enseignement au Québec, je suis heureuse de collaborer avec une marque qui a à cœur le bien-être de nos élèves et celle de nos dévoués enseignants».

