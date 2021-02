Appel téléphonique: la voix pour nourrir les liens

ISTOCK/DOLGACHOV

Nous comptons de plus en plus sur les courriels et les textos pour rester en contact, notamment parce qu’un appel téléphonique peut sembler intrusif. Cela dit, les participants à une étude menée au Texas à qui l’on a demandé de renouer avec une vieille connaissance par téléphone ou par courrier électronique ont estimé avoir éprouvé un sentiment plus intense d’être en relation en passant par la voix. Et comme se sentir lié aux autres est essentiel pour la santé et le bien-être, la distanciation physique et les relations à distance devraient nous encourager à privilégier l’appel téléphonique ou la vidéo à la communication écrite.

